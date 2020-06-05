Венецію затопило через потужний приплив. Все через шторм, який почався в Атлантичному океані та згодом накрив північну Італію.

Через зливу та сильний вітер чверть Венеції опинилась у воді. Про це повідомили в АР.

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Морський рівень піднявся на 116 сантиметрів. Подібні рекорди були зафіксовані у червні 2002 року, тоді вода тоді піднялася на 121 сантиметр. Також у 2016 році рівень води сягнув позначки у 117 сантиметрів.

Дивіться фото, як затопило Венецію / Фото GettyImages:

Венеційське агентство моніторингу за морем заявило, що черговий надзвичайно високий приплив слід очікувати в ніч на п'ятницю 5 червня. Однак туристів ця ситуація не засмутила. На площі Святого Марка помітили безліч людей, які насолоджувалися високою водою, фотографувалися та прогулювалися босими ногами у теплій воді.

#hightide in #Venice #acquaalta a #Venezia il picco di 120 cm previsto alle 22.30. È la quarta acqua alta a giugno negli ultimi 20 anni sopra i 100 cm: 117 cm 16 giugno 2016 20.15; 105 cm 06 giugno 2009 20.10; 121 cm 06 giugno 2002 20.05 pic.twitter.com/FkklHOCfkB — Vera Mantengoli (@VeraMantengoli) June 4, 2020

Дивіться відео: Венеція у воді

#AcquaAlta a #giugno. L'evento - raro - si è verificato alle 22.45. Disagi contenuti grazie all'ampio preavviso. Atteso un nuovo picco di 105 centimetri in serata. Il servizio di Giorgio Bonomi, col montaggio di Vito Spalluto #ioseguoTgr https://t.co/TmLB9sCiEW Selten im Juni: #AcquaAlta in Venedig. Das Meer ist jetzt immerhin wärmer als im Winter. VIDEO aus #Italien https://t.co/hYLWQVCBGf via @repubblica — Karin Rossipal (@KRossipal) June 5, 2020