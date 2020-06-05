Місто Мукачево, що на Закарпатті, затопило дощовою водою. А все через те, що 4 червня ввечері всього за кілька хвилин випала майже місячна норма опадів в 54 міліметри.

Фото та відео наслідків потопу опублікувала користувачка Вікторія Гриців у фейсбук-групі "Мукачево SOS".

В Україні знову дощить Прогноз погоди на 5 червня: прийде майже справжнє літо, але дощитиме та можливі грози

Як помітно з зображень, потужна злива перетворила вулиці на річки.



Автомобілям доводиться не їхати, а плавати у воді / Вікторія Гриців, фейсбук



Двори в Мукачево виглядають так / Вікторія Гриців, фейсбук



Парк повністю залило водою / Вікторія Гриців, фейсбук



За декілька хвилин випала майже місячна норма опадів / Вікторія Гриців, фейсбук



Дороги перетворилися на річки / Вікторія Гриців, фейсбук

Загалом, стихія наробила чимало лиха – наприклад, в одній із багатоповерхівок затопило під'їзд. Вода лилася зі стелі та стікала по стінах. І хоча закарпатські комунальники працюють над ліквідацією наслідків зливи, містяни жартують, що "каналізація на обсервації".

Дивіться відео: через зливу у Мукачево затопило під'їзд

Варто зазначити, що під загрозою затоплення через сильні опади опинилося і село Банилів, що на Буковині. Щоправда, якщо там гірська річка розмиє стару дамбу, вода піде через усе село і може знести багато будинків. Зараз на березі Черемоша щодня чергують селяни і пильнують рівень підняття річки.