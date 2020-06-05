Город Мукачево на Закарпатье затопило дождевой водой. А все из-за того, что 4 июня вечером всего за несколько минут выпала почти месячная норма осадков в 54 миллиметра.

Фото и видео последствий потопа опубликовала пользовательница Виктория Грицев в фейсбук-группе "Мукачево SOS".

В Украине снова дождливо Прогноз погоды на 5 июня: придет почти настоящее лето, но дождливо и возможны грозы

Как заметно из изображения, мощный ливень превратил улицы в реки.



Автомобилям приходится не ехать, а плавать в воде / Виктория Грицив, фейсбук



Дворы в Мукачево выглядят так / Виктория Грицив, фейсбук



Парк полностью залило водой / Виктория Грицев, фейсбук



За несколько минут выпала почти месячная норма осадков / Виктория Грицив, фейсбук



Дороги превратились в реки / Виктория Грицив, фейсбук

В общем, стихия наделала немало бед – например, в одной из многоэтажек затопило подъезд. Вода лилась с потолка и стекала по стенам. И хотя закарпатские коммунальщики работают над ликвидацией последствий ливня, горожане шутят, что "канализация на обсервации".

Смотрите видео: из-за ливня в Мукачево затопило подъезд

Стоит отметить, что под угрозой затопления из-за сильных осадков оказалось и село Банилов, что на Буковине. Правда, если там горная река старую плотину размоет, вода пойдет через все село и может снести много домов. Сейчас на берегу Черемоша ежедневно дежурят крестьяне и следят за уровнем поднятия реки.