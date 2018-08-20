Шторм накрыл Херсонщину: есть жертвы и пострадавшие

В воскресенье, 19 августа, на Арабатской стрелке в районе села Стрелковое Херсонской области во время шторма утонули пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба местного управления ГСЧС.

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Накануне на Арабатской стрелке возле зоны пляжей рядом с базой отдыха "Таврия" и пансионатом "Юный" бушевал небольшой шторм с 12 до 16 часов. Во время него утонули пятеро мужчин в возрасте от 34 до 65 лет. Погибшие были родом из Харькова, Днепра, Кривого Рога (двое) и Генического района.

Кроме того, спасателям удалось спасти еще пятерых человек.

Отмечается, что мужчины могли утонуть из-за того, что в глубоководной части Арабатской стрелки близ села Стрелковое во время шторма формируется сильное течение, которое уносит людей на глубину.

Напомним, ранее в полиции сообщали, что в период с 1 июня по 16 августа 2018 года на водоемах Украины утонуло 53 ребенка.