Шторм накрив Херсонщину: є жертви і постраждалі

У неділю, 19 серпня, на Арабатській стрілці в районі села Стрілкове Херсонської області під час шторму потонули п'ятеро людей.

Про це повідомляє прес-служба місцевого управління ДСНС.

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Напередодні на Арабатській стрілці біля зони пляжів поряд з базою відпочинку "Таврія" і пансіонатом "Юний" вирував невеликий шторм з 12 до 16 години. Під час нього потонули п'ятеро чоловіків у віці від 34 до 65 років. Загиблі були родом з Харкова, Дніпра, Кривого Рогу (двоє) і Генічеського району.

Окрім того, рятувальникам вдалося врятувати ще п'ятьох осіб.

Зазначається, що чоловіки могли потонути через те, що в глибоководній частині Арабатської стрілки біля села Стрілкове під час шторму формується сильна течія, яке забирає людей на глибину.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомляли, що в період з 1 червня по 16 серпня 2018 року на водоймах України потонули 53 дитини.