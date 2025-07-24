Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Какой будет погода во Львове?

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, днем в городе прогнозируют грозу и возможен град диаметром до 19 миллиметров.

Мэрия призывает жителей учитывать прогноз погоды,

– отметили в горсовете.

Отмечается, что грозовые явления и град вероятны и в пределах области.

Из-за ухудшения погоды во Львове объявили І уровень опасности, желтый.

Стоит отметить, что в пятницу, 25 июля, непогода придет не только во Львов. По прогнозам синоптиков, ночью на Западе, днем также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди и грозы. По ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, дожди также будут идти 27 и 28 июля.

Ожидается, что в ближайшие трое суток ветер будет преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.