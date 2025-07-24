Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Якою буде погода у Львові?

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, вдень у місті прогнозують грозу та можливий град діаметром до 19 міліметрів.

Мерія закликає мешканців зважати на прогноз погоди,

– наголосили в міськраді.

Зазначається, що грозові явища та град ймовірні й у межах області.

Через погіршення погоди у Львові оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Варто зазначити, що в п'ятницю, 25 липня, негода прийде не лише до Львова. За прогнозами синоптиків, вночі на Заході, удень також у Житомирській, Київській і Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі та грози. За орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, дощі також йтимуть 27 і 28 липня.

Очікується, що в найближчі три доби вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.