Так, через негоду у Києві травми отримали кілька людей, зокрема 13-річна дівчинка, затопило Троєщинський ринок, на вулиці Глибочицькій упав будівельний кран, передає 24 Канал.

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Які наслідки негоди на Черкащині, Полтавщині та Одесі?

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що нічна негода мала руйнівні наслідки для регіону, особливо постраждали Звенигородський та Черкаський райони.

Будинки, магазини, школа, будинок культури – негода накоїла вдосталь лиха. Переважно поруйновані дахи,

– розповів чиновник.

Що сильний вітер накоїв на Черкащині / Фото ОВА

Короткочасна, але потужна злива та шквалистий вітер панували 22 липня ввечері в Одесі.

Поривами вітру в місті повалено 36 дерев і великих гілок. Комунальні служби міста одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків. Передусім

комунальники звільняли від повалених дерев дороги, автомагістралі, пішохідні доріжки, а також прибирали дерева, які заважали проїзду до соціально значущих об'єктів.

Десятки дерев повалив вітер в Одесі / Фото міська влада

Зауважимо, що через сильну негоду на Кіровоградщині спрацювала автоматична система захисту ЛЕП. Без світла залишилось 36 населених пунктів у 9 територіальних громадах.

Через пориви вітру та грозу сталося відключення електроенергії у 8 населених пунктах Полтавської, Диканської та Глобинської громад. За інформацією АТ "Полтаваобленерго" без світла залишилися 1297 абонентів.