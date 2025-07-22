Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал. У столиці оголошено жовтий рівень небезпечності.

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Що відомо про негоду в Києві 22 липня?

Напередодні про негоду в столиці до кінця доби 22 липня та вночі 23 липня попереджали в Київській міській державній адміністрації.

За даними Укргідрометцентру, очікуються грози, місцями град і шквали 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві впав будівельний кран: дивіться відео

Фахівці рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Вітер повалив будівельний кран: дивіться відео

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Злива в Києві 22 липня: дивіться відео

Через сильну зливу вулиці міста перетворилися на ріки, люди ховаються в метро.

Негода накрила столицю: дивіться відео

Сильний вітер у Києві: дивіться відео

Нагадаємо, 23 липня атмосферний фронт, що рухається із заходу на схід, зумовить нестійку погоду в багатьох регіонах. Уночі опади очікують у центральних, північних та східних областях, натомість удень негода зміститься на Лівобережжя – там прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів в секунду.