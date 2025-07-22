Об этом сообщают местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал. В столице объявлен желтый уровень опасности.

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Что известно о непогоде в Киеве 22 июля?

Накануне о непогоде в столице до конца суток 22 июля и ночью 23 июля предупреждали в Киевской городской государственной администрации.

По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве упал строительный кран: смотрите видео

Специалисты рекомендуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

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Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Ливень в Киеве 22 июля: смотрите видео

Из-за сильного ливня улицы города превратились в реки, люди прячутся в метро.

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Напомним, 23 июля атмосферный фронт, движущийся с запада на восток, приведет к нестабильной погоде во многих регионах. Ночью осадки ожидаются в центральных, северных и восточных областях, а днем непогода сместится на Левобережье – там прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.