Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. На Київ та область насувається раптове погіршення погоди.

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Київ накриють грози та град

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища вже найближчими годинами. За прогнозом, очікуються грози, місцями град, а також шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Негода затримається і вночі 23 липня. У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпечності – жовтий, що означає потенційно загрозливі погодні умови.

Таке погіршення погоди може вплинути на роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Крім того, можливі ускладнення в русі транспорту – як громадського, так і приватного.

Рятувальники та синоптики закликають мешканців бути обачними:

не перебувати без потреби на вулиці під час грози;

уникати паркування авто під деревами чи біля рекламних щитів;

не використовувати електроприлади під час блискавки.

Нагадаємо, у разі виникнення надзвичайних ситуацій слід негайно звертатися до екстрених служб.

