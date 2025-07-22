Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Що відомо по наслідки негоди у Києві?

Так, внаслідок буревію і грози у Києві фіксують понад 30 повалених дерев. Над ліквідацією наслідків негоди працюють більше 40 зеленбудівців та 15 рятувальників столичної служби КАРС

На жаль, від негоди постраждали люди. Наразі медики госпіталізували 5 осіб, зокрема 13-річну дівчину,

– вказала міська влада.

Буревій повалив дерева у Києва / фото КМДА

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що через негоду у столиці затопило Троєщинський ринок. Через сильну зливу вулиці міста перетворилися на ріки, люди ховаються в метро.

Яка обстановка на Троєщинському ринку: дивіться відео

Ще через потужний вітер на вулиці Глибочицькій упав будівельний кран.

У КМДА закликали містян не ігнорувати попередження про погіршення погодних умов. Там попередили, що недотримання рекомендацій може призвести до травмування.

Зауважимо, вночі 23 липня дощі пройдуть у центральних, північних та східних областях, натомість удень негода зміститься на Лівобережжя. Там будуть грози, подекуди град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів в секунду.