Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на регіональні Український гідрометеорологічний центр. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

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У яких областях очікують грози та шквали?

Черкаська область

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища жителів Черкащини та обласного центру. Уночі 23 липня очікують грози.

Чернігівська область

По Чернігову та області 23 липня очікують грози, а місцями – значний дощ, шквали від 15 до 20 метрів за секунду та град. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Запорізька область

Упродовж доби 23 липня на Запоріжжі прогнозують грози та шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

Полтавська область

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища жителів Полтавщини та обласного центру. Уночі та вранці 23 липня очікують грози.

Харківська область

Короткочасний дощ і грозу, а вдень – пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду прогнозують у Харкові. В області також подекуди можливий град.

Дніпропетровська область

У Дніпрі та області очікують мінливу хмарність, уночі місцями короткочасний дощ і грозу. Удень – без істотних опадів, однак подекуди можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду.

Сумська область

Упродовж доби 23 липня на Сумщині та в обласному центрі прогнозують грозу та місцями шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Оголошено жовтий рівень небезпечності.

Кіровоградська область

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища жителів Кіровоградської області та міста Кропивницького. Жовтий рівень небезпечності оголосили через пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду вдень 23 липня.

Вінницька область

У Вінниці 23 липня буде мінлива хмарність, уночі можливий короткочасний дощ, удень без опадів. Однак в області уночі очікують грози.

Нагадаємо, 23 липня атмосферний фронт, що рухається із заходу на схід, зумовить нестійку погоду в багатьох регіонах. Уночі опади очікують у центральних, північних та східних областях, натомість удень негода зміститься на Лівобережжя.