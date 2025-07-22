Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на региональные Украинский гидрометеорологический центр. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
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В каких областях ожидаются грозы и шквалы?
- Черкасская область
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях жителей Черкасской области и областного центра. Ночью 23 июля ожидаются грозы.
- Черниговская область
По Чернигову и области 23 июля ожидаются грозы, а местами – значительный дождь, шквалы от 15 до 20 метров в секунду и град. Объявлен желтый уровень опасности.
- Запорожская область
В течение суток 23 июля на Запорожье прогнозируют грозы и шквалы от 15 до 20 метров в секунду.
- Полтавская область
Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях жителей Полтавщины и областного центра. Ночью и утром 23 июля ожидаются грозы.
- Харьковская область
Кратковременный дождь и грозу, а днем – порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду прогнозируют в Харькове. В области также местами возможен град.
- Днепропетровская область
В Днепре и области ожидают переменную облачность, ночью местами кратковременный дождь и грозу. Днем – без существенных осадков, однако местами возможны порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.
- Сумская область
В течение суток 23 июля на Сумщине и в областном центре прогнозируют грозу и местами шквалы от 15 до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.
- Кировоградская область
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях жителей Кировоградской области и города Кропивницкого. Желтый уровень опасности объявили из-за порывов ветра от 15 до 20 метров в секунду днем 23 июля.
- Винницкая область
В Виннице 23 июля будет переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь, днем без осадков. Однако в области ночью ожидаются грозы.
Напомним, 23 июля атмосферный фронт, движущийся с запада на восток, обусловит неустойчивую погоду во многих регионах. Ночью осадки ожидаются в центральных, северных и восточных областях, зато днем непогода сместится на Левобережье.