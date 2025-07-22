Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Что известно о последствиях непогоды в Киеве?

Так, в результате урагана и грозы в Киеве фиксируют более 30 поваленных деревьев. Над ликвидацией последствий непогоды работают более 40 зеленстроевцев и 15 спасателей столичной службы КАРС

К сожалению, от непогоды пострадали люди. Сейчас медики госпитализировали 5 человек, в частности 13-летнюю девушку,

– указала городская власть.

Ураган повалил деревья у Киева / фото КГГА

Кроме того, местные СМИ сообщают, что из-за непогоды в столице затопило Троещинский рынок. Из-за сильного ливня улицы города превратились в реки, люди прячутся в метро.

Какая обстановка на Троещинском рынке: смотрите видео

Еще из-за мощного ветра на улице Глубочицкой упал строительный кран.

В КГГА призвали горожан не игнорировать предупреждения об ухудшении погодных условий. Там предупредили, что несоблюдение рекомендаций может привести к травмированию.

Заметим, ночью 23 июля дожди пройдут в центральных, северных и восточных областях, зато днем непогода сместится на Левобережье. Там будут грозы, местами град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.