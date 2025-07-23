Так, из-за непогоды в Киеве травмы получили несколько человек, в частности 13-летняя девочка, затопило Троещинский рынок, на улице Глубочицкой упал строительный кран, передает 24 Канал.

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Какие последствия непогоды на Черкасщине, Полтавщине и Одессе?

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец рассказал, что ночная непогода имела разрушительные последствия для региона, особенно пострадали Звенигородский и Черкасский районы.

Дома, магазины, школа, дом культуры – непогода натворила достаточно бед. Преимущественно разрушены крыши,

– рассказал чиновник.

Что сильный ветер натворил в Черкасской области / Фото ОВА

Кратковременный, но мощный ливень и шквалистый ветер царили 22 июля вечером в Одессе.

Порывами ветра в городе повалены 36 деревьев и крупных веток. Коммунальные службы города сразу начали работы по ликвидации последствий. Прежде всего

коммунальщики освобождали от поваленных деревьев дороги, автомагистрали, пешеходные дорожки, а также убирали деревья, которые мешали проезду к социально значимым объектам.

Десятки деревьев повалил ветер в Одессе / Фото городские власти

Заметим, что из-за сильной непогоды на Кировоградской области сработала автоматическая система защиты ЛЭП. Без света осталось 36 населенных пунктов в 9 территориальных общинах.

Из-за порывов ветра и грозы произошло отключение электроэнергии в 8 населенных пунктах Полтавской, Диканьской и Глобинской общин. По информации АО "Полтаваоблэнерго" без света остались 1297 абонентов.