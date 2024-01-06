Ненастье прогнозируют в большинстве областей на Западе, в Центре и на Востоке. Правда, на Юге Украины днем будет дождь, а температура будет достигать 5 – 10 градусов тепла.

Смотрите также В Украине ударит мороз до 25 градусов: дата уже известна

Что известно о непогоде в Украине

Синоптики предупредили, что в большинстве западных, центральных и восточных областей 7 января будет:

гололед,

налипание мокрого снега,

метели,

порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Днем в центральных и Донецкой областях – дождь и мокрый снег. На дорогах Украины, кроме Юга, гололедица (1 уровень опасности, желтый),

– предупредили в Укргидрометцентре.



В Украине 7 января будет ненастье / Фото Укргидрометцентр

В Украине существенно похолодает: коротко