Ненастье прогнозируют в большинстве областей на Западе, в Центре и на Востоке. Правда, на Юге Украины днем будет дождь, а температура будет достигать 5 – 10 градусов тепла.
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Что известно о непогоде в Украине
Синоптики предупредили, что в большинстве западных, центральных и восточных областей 7 января будет:
- гололед,
- налипание мокрого снега,
- метели,
- порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Днем в центральных и Донецкой областях – дождь и мокрый снег. На дорогах Украины, кроме Юга, гололедица (1 уровень опасности, желтый),
– предупредили в Укргидрометцентре.
В Украине 7 января будет ненастье / Фото Укргидрометцентр
В Украине существенно похолодает: коротко
- В Украине 7 – 9 января ухудшится погода. Причина – вторжение арктического воздуха с севера Европы и образование активного циклона на Юге Украины.
- Синоптики предупредили, что температура воздуха снизится до 13 – 20 градусов мороза, в Черниговской и Сумской – до 19 – 25 мороза. В южной части до 7 – 15 мороза.
- Кроме того, синоптики рассказали, что 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях будет сильный снег. В частности, высота покрова будет достигать 10 – 20 сантиметров. В Кировоградской и Днепропетровской – до 30.