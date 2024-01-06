Негоду прогнозують в більшості областей на Заході, в Центрі та на Сході. Щоправда, на Півдні України вдень дощитиме, а температура сягатиме 5 – 10 градусів тепла.

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Що відомо про негоду в Україні

Синоптики попередили, що у більшості західних, центральних та східних областей 7 січня буде:

ожеледь,

налипання мокрого снігу,

хуртовини,

пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Вдень у центральних та Донецькій областях – значний дощ та мокрий сніг. На дорогах України, крім Півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий),

– попередили в Укргідрометцентрі.



В Україні 7 січня буде негода / Фото Укргідрометцентр

В Україні суттєво похолодає: коротко