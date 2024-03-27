Сообщается о I уровне опасности – желтый. Где будет непогода, спрогнозировали в Укргидрометцентре.
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Речь идет о Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 27 марта в большинстве западных областей порывы ветра 15 – 20 м/с", – предупреждают украинские синоптики.
Метеорологическое предупреждение на 27 марта / Скриншот с Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
- По данным метеорологов, на 27 марта в Украине прогнозировали переменную облачность. В Укргидрометцентре отмечали, что осадков в этот день не предвидится, за исключением восточных областей, где местами может идти небольшой дождь.
- В южных регионах на утро прогнозировали туман, в частности, в Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.
- Говорилось, что ожидается преимущественно юго-восточное направление ветра со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Однако днем в западных областях возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
- Температура ночью – от +3 до -2. Прогнозировали, что днем температура поднимется до комфортных +10 – +15. Впрочем, на высокогорье Карпат – прохладнее. От -1 до -6 ночью и от +5 до +10 тепла днем.
- В небе над Украиной ожидается переменная облачность. На востоке Украины ожидаются мелкие дожди.
- В целом в Украине до конца марта ожидается неустойчивая погода с осадками и колебаниями атмосферного давления. Интересно, что температура воздуха сохранится высокой. Синоптик Игорь Кибальчич сказал, что в марте может пригреть почти до +30 градусов.