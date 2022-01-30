Опасные погодные условия прогнозируются в западных областях. Там обещают и мокрый снег, и ветер, и метели.

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Где ухудшится погода:

во Львовской области;

Ивано-Франковской;

Ровненской;

Волынской.

На Западе Украины ухудшится погода / Карта Укргидрометцентра

Порывы ветра составят 20 метров в секунду, а в Карпатах – 30 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем ​​в Украине будет колебаться в пределах -3...+2 градуса.

Во всех регионах синоптики прогнозируют гололед на дорогах. Поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.

На юге будет без снега и морозов

В южных областях погоду прогнозируют уже не совсем зимнюю. Так, в Крыму температура воздуха поднимется до +6 градусов, а в Одессе и Николаеве – до +5 градусов.

В небе будет светить солнце и осадков не будет. Ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

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