Небезпечні погодні умови прогнозують у західних областях. Там обіцяють і мокрий сніг, і вітер, і хуртовини.

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Де погіршиться погода:

у Львівській області;

Івано-Франківській;

Рівненській;

Волинській.



На Заході України погіршиться погода / Карта Укргідрометцентру

Пориви вітру становитимуть 20 метрів на секунду, а в Карпатах – 30 метрів на секунду. Середня температура повітря вдень в Україні коливатиметься у межах -3...+2 градусів.

У всіх регіонах синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах. Тому водіям та пішоходам слід бути уважними та обережними.

На Півдні буде без снігу та морозів

У південних областях погоду прогнозують вже не зовсім зимову. Так, у Криму температура повітря підійметься до +6 градусів, а в Одесі та Миколаєві – до +5 градусів.

На небі світитиме сонце й опадів не буде. Вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

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