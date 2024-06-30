16 народных депутатов предложили законопроект, предусматривающий внесение изменений в статью 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности за нарушение законодательства учреждениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора, пишет 24 Канал.
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Что предусматривают изменения
Публичное исполнение, публичный показ, публичная демонстрация, публичное оповещение... в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено – влечет за собой наложение штрафа,
– говорится в документе.
Если лицо совершило нарушение, то его ждет штраф:
- от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть от 5 100 до 8 500 гривен;
- если это действия, совершены лицом, которое в течение года уже подвергали административному взысканию за такие же нарушения, то штраф составляет от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть от 17 000 до 25 500 тысяч.
Стоит заметить, что сейчас статья 155 предусматривает штраф от 17 до 170 гривен.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что музыкальный продукт России может влиять на сепаратистские настроения населения:
- создавая иллюзию привлекательности российской идентичности,
- наличия общих интересов, отличных от интересов остального населения Украины,
- порождая ценностные противоречия.
Основной целью изменений назвали необходимость обеспечить действенные меры воздействия на сферу торговли, общественного питания и сферу услуг, которые не придерживаются установленных ограничений по поддержке национального музыкального продукта и ограничить публичное использование музыки государства-агрессора.