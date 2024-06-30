16 народных депутатов предложили законопроект, предусматривающий внесение изменений в статью 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно повышения ответственности за нарушение законодательства учреждениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора, пишет 24 Канал.

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Что предусматривают изменения

Публичное исполнение, публичный показ, публичная демонстрация, публичное оповещение... в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено – влечет за собой наложение штрафа,

– говорится в документе.

Если лицо совершило нарушение, то его ждет штраф:

от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть от 5 100 до 8 500 гривен ;

; если это действия, совершены лицом, которое в течение года уже подвергали административному взысканию за такие же нарушения, то штраф составляет от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан – то есть от 17 000 до 25 500 тысяч.

Стоит заметить, что сейчас статья 155 предусматривает штраф от 17 до 170 гривен.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что музыкальный продукт России может влиять на сепаратистские настроения населения:

создавая иллюзию привлекательности российской идентичности,

наличия общих интересов, отличных от интересов остального населения Украины,

порождая ценностные противоречия.

Основной целью изменений назвали необходимость обеспечить действенные меры воздействия на сферу торговли, общественного питания и сферу услуг, которые не придерживаются установленных ограничений по поддержке национального музыкального продукта и ограничить публичное использование музыки государства-агрессора.