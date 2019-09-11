Верховная Рада поддержала увеличение штрафов за перегруженные фуры

Народные депутаты проголосовали за законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за перегруженные фуры. Его поддержали 323 нардепа, против проголосовали 3, еще 13 – воздержались.

Законопроект № 1047 вносит изменения в Закон Украины "Об автомобильном транспорте".

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Что это значит?

Штраф за превышенную весовую норму на 5-10% – штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов, то есть 8500 гривен .

– штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов, то есть . Штраф за превышенную весовую норму на 10-20% – тысяча необлагаемых минимумов, то есть 17 тысяч гривен .

– тысяча необлагаемых минимумов, то есть . Штраф за превышенную весовую норму более чем на 20% – две тысячи необлагаемых минимумов, то есть 34 тысячи гривен.

Все поступления, полученные благодаря увеличению штрафов, направят в Государственный дорожный фонд.

Изменения предусматривают введение системы Weigh-in-Motion – взвешивание автотранспорта во время движения.

Если водители, занимающиеся перевозками пассажиров или грузов, будут пренебрегать установленными правилами безопасности, то будут платить штраф в размере двухсот необлагаемых минимумов (3400 гривен). Их также могут лишить права управлять автомобилем на срок от 3 до 6 месяцев.