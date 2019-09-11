Верховная Рада поддержала увеличение штрафов за перегруженные фуры
Народные депутаты проголосовали за законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за перегруженные фуры. Его поддержали 323 нардепа, против проголосовали 3, еще 13 – воздержались.
Законопроект № 1047 вносит изменения в Закон Украины "Об автомобильном транспорте".
Важно: Закон об импичменте: что это значит и будет ли он действенным
Что это значит?
- Штраф за превышенную весовую норму на 5-10% – штраф в размере пятисот необлагаемых минимумов, то есть 8500 гривен.
- Штраф за превышенную весовую норму на 10-20% – тысяча необлагаемых минимумов, то есть 17 тысяч гривен.
- Штраф за превышенную весовую норму более чем на 20% – две тысячи необлагаемых минимумов, то есть 34 тысячи гривен.
Все поступления, полученные благодаря увеличению штрафов, направят в Государственный дорожный фонд.
Изменения предусматривают введение системы Weigh-in-Motion – взвешивание автотранспорта во время движения.
Если водители, занимающиеся перевозками пассажиров или грузов, будут пренебрегать установленными правилами безопасности, то будут платить штраф в размере двухсот необлагаемых минимумов (3400 гривен). Их также могут лишить права управлять автомобилем на срок от 3 до 6 месяцев.