Рада підтримала штрафи за руйнування доріг перевантаженими фурами

Народні депутати проголосували в цілому за законопроєкт, що передбачає збільшення штрафів за перевантажені фури. Його підтримали 331 нардепи, проти проголосували 3, ще 13 – утримались.

Законопроект № 1047 вносить зміни до Закону України "Про автомобільний транспорт". Важливо: Засідання Верховної Ради 11 вересня – онлайн-трансляція Що це означає? Штраф за перевищену вагову норму на 5-10% – штраф у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 гривень.

– штраф у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів, тобто Штраф за перевищену вагову норму на 10-20% – одна тисяча неоподатковуваних мінімумів, тобто 17000 гривень.

– одна тисяча неоподатковуваних мінімумів, тобто Штраф за перевищену вагову норму на понад 20% – дві тисячі неоподатковуваних мінімумів, тобто 34 тисячі гривень. Усі надходження, отримані завдяки збільшенню штрафів, спрямують до Державного дорожнього фонду. Зміни передбачають запровадження системи Weigh-in-Motion — зважування автотранспорту під час руху. Якщо водії, що займаються перевезеннями пасажирів або вантажів, нехтуватимуть встановленими правилами безпеки, то платитимуть штраф у розмірі двохсот неоподаткованих мінімумів (3400 гривень). Їх також можуть позбавити права керувати автомобілем на термін від 3 до 6 місяців.