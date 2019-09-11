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      Рада підтримала штрафи за руйнування доріг перевантаженими фурами

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      Штраф за перевантажені фури збільшено – Верховна Рада 2019
      Нардепи проголосували за збільшення штрафів за перевантажені фури / 24 канал

      Народні депутати проголосували в цілому за законопроєкт, що передбачає збільшення штрафів за перевантажені фури. Його підтримали 331 нардепи, проти проголосували 3, ще 13 – утримались.

      Законопроект № 1047 вносить зміни до Закону України "Про автомобільний транспорт". 

      Важливо: Засідання Верховної Ради 11 вересня – онлайн-трансляція

      Що це означає?

      • Штраф за перевищену вагову норму на 5-10% – штраф у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 гривень. 
      • Штраф за перевищену вагову норму на 10-20% – одна тисяча неоподатковуваних мінімумів, тобто 17000 гривень. 
      • Штраф за перевищену вагову норму на понад 20% – дві тисячі неоподатковуваних мінімумів, тобто 34 тисячі гривень. 

      Усі надходження, отримані завдяки збільшенню штрафів, спрямують до Державного дорожнього фонду.

      Зміни передбачають запровадження системи Weigh-in-Motion — зважування автотранспорту під час руху.

      Якщо водії, що займаються перевезеннями пасажирів або вантажів, нехтуватимуть встановленими правилами безпеки, то платитимуть штраф у розмірі двохсот неоподаткованих мінімумів (3400 гривень). Їх також можуть позбавити права керувати автомобілем на термін від 3 до 6 місяців.

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      Теги: Новини України Новини політики Штрафи Дороги Законодавство Верховна Рада
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