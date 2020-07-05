24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Проверка крупногабаритных грузовиков

Правоохранители усилили проверки крупногабаритных грузовиков. Прежде всего потому, что забитые под завязку фуры разрушают дороги. Об этой проблеме недавно говорил и президент. Активно ловить недобросовестных шоферов начали и в Кропивницком.

Придерживаются ли дальнобойщики весового режима – смотрите в видео:

Коллекторы терроризируют украинцев

Угрозы и сотни звонков каждую ночь – так все больше украинцев рассказывают о вымогательстве денег от неизвестных. По их словам, кто-то представляется коллекторами и настаивает на возвращении кредита давнего знакомого, за которого человек якобы поручился. Лишь за июнь такие случаи участились и массово распространяются в сети.

Смотрите видео, как защититься от вымогателей:

Вторая волна COVID-19

Из-за большого количества новых больных в Украине начинают готовить больницы ко второй волне COVID-19. В некоторых регионах коек для больных коронавирусом уже не хватает.

Ситуация в разных областях Украины: видео

Новый протокол лечения COVID-19

В новый протокол Минздрава добавили новые мощные средства. Однако не убирали те, что запрещены Всемирной организацией здравоохранения.

Смотрите видео: как рекомендуемые препараты влияют на здоровье украинцев

Отставка Смолия

Мировые экономисты и банкиры плохо отреагировали на отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Представители Большой семерки заявили, что подрыв независимости Нацбанка может вызвать откат в развитии устойчивой финансовой системы Украины. А в международной инвестиционной компании Dragon Capital решили приостановить инвестиции в Украину. Кроме того, под угрозой – сотрудничество с МВФ.

О возможных последствиях таких кадровых изменений и что говорят эксперты: смотрите видео