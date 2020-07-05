24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Перевірка великогабаритних вантажівок

Правоохоронці посилили перевірки великогабаритних вантажівок. Передусім тому, що забиті під зав'язку фури руйнують дороги на цій проблемі нещодавно наголошував і президент. Активно ловити недобросовісних шоферів почали і в Кропивницькому.

Чи дотримуються далекобійники вагового режиму – дивіться у відео:

Колектори тероризують українців

Погрози і сотні дзвінків щоночі – так дедалі більше українців розповідають про вимагання грошей від невідомих. За їхніми словами, хтось представляється колекторами і наполягає на поверненні кредиту давнього знайомого, за який людина нібито поручилася. Лише за червень такі випадки почастішали і масово ширяться мережею.

Дивіться відео, як захиститися від вимагачів:

Друга хвиля COVID-19

Через велику кількість нових хворих в Україні починають готувати лікарні до другої хвилі COVID-19. В деяких регіонах ліжок для хворих на коронавірус вже не вистачає.

Ситуація в різних областях України: відео

Новий протокол лікування COVID-19

До нового протоколу МОЗ додали нові потужні засоби. Проте не прибирали ті, що заборонені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Дивіться відео: як рекомендовані препарати впливають на здоров'я українців

Відставка Смолія

Світові економісти та банкіри погано відреагували на відставку глави Національного банку України Якова Смолія. Представники Великої сімки заявили, що підрив незалежності Нацбанку може спричинити відкат у розвитку стійкої фінансової системи України. А в міжнародній інвестиційній компанії Dragon Capital вирішили призупинити інвестиції в Україну. Крім того, під загрозою – співпраця зі МВФ.

Про можливі наслідки таких кадрових змін і що кажуть експерти: дивіться відео