Как и где нужно носить медицинскую маску?
Сегодня большой праздник – международный день медицинской маски. Каждый из нас сегодня должен носить маску.
У цей святковий день хочу сказати про те, як її носити.
Зверніть увагу! Штрафи за відсутність маски у публічних місцях і транспорті: які суми та хто платитиме
Є два способи:
1. Тагже само як на фото.
Правильний спосіб носити маску лише один/ Фото із фейсбук-сторінки Павла Ковтонюка
2. Ніяк.
Все що посередині – компроміс із совістю. А ніхто не любить компроміси із совістю.
В яких місцях треба одягати маску?
Маску треба одягати в місцях, де написано "одягніть маску". Це просте правило легко запам'ятати, якщо сказати його вголос сім разів.
Ще треба носити маску у людному місці. Що таке людне місце?
Станьте у будь-якому місці та витягніть руку вперед. Стисніть її в кулак. Швидко покрутіться навколо себе. Якщо кулаком ви дали комусь по масці – це людне місце. Ви також повинні бути в масці.
Не опускайте руку. Тримаючи руку з кулаком витягнутою, спробуйте піти ліворуч, праворуч, вперед або назад. Якщо вам вдалося безперешкодно відійти від людей – ви можете бути в цьому місці без маски. Якщо ви зачепилися рукою за когось із людей – у цьому місці ви повинні бути в масці.
Актуально: Україна – за крок до посилення карантину, проте рівень смертності досить низький
Дотримуючись цих простих порад, ви завжди будете виглядати впевнено та сучасно.
P.S. Так, я пожартував, що сьогодні міжнародний день медичної маски.
Але не впадайте у відчай. Ви все одно можете влаштувати його.