Сьогодні великий празник – міжнародний день медичної маски. Кожен з нас сьогодні повинен носити маску.

У цей святковий день хочу сказати про те, як її носити.

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Є два способи:

1. Тагже само як на фото.



Правильний спосіб носити маску лише один/ Фото із фейсбук-сторінки Павла Ковтонюка

2. Ніяк.

Все що посередині – компроміс із совістю. А ніхто не любить компроміси із совістю.

В яких місцях треба одягати маску?

Маску треба одягати в місцях, де написано "одягніть маску". Це просте правило легко запам'ятати, якщо сказати його вголос сім разів.

Ще треба носити маску у людному місці. Що таке людне місце?

Станьте у будь-якому місці та витягніть руку вперед. Стисніть її в кулак. Швидко покрутіться навколо себе. Якщо кулаком ви дали комусь по масці – це людне місце. Ви також повинні бути в масці.

Не опускайте руку. Тримаючи руку з кулаком витягнутою, спробуйте піти ліворуч, праворуч, вперед або назад. Якщо вам вдалося безперешкодно відійти від людей – ви можете бути в цьому місці без маски. Якщо ви зачепилися рукою за когось із людей – у цьому місці ви повинні бути в масці.

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Дотримуючись цих простих порад, ви завжди будете виглядати впевнено та сучасно.

P.S. Так, я пожартував, що сьогодні міжнародний день медичної маски.

Але не впадайте у відчай. Ви все одно можете влаштувати його.