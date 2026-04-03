Арест счетов и имущества: чем может закончиться неуплата штрафов ТЦК
- Неуплата штрафов за нарушение воинского учета в Украине может привести к принудительному взысканию и аресту счетов и имущества.
- Самые распространенные нарушения, которые ведут к постановлениям, включают несвоевременное обновление персональных данных и неявку по повестке.
В Украине усиливается контроль за соблюдением правил воинского учета, а неуплата штрафов может иметь серьезные последствия. Уже через 15 дней после вынесения постановления дело может перейти в исполнительную службу.
Это означает не только удвоение суммы, но и возможное блокирование счетов и другие ограничения. Об этом сообщает Ровенский ТЦК и СП.
Смотрите также Бронирование несмотря на отсутствие ВОС в документах: могут ли быть проблемы
Что происходит, если не оплатить штраф от ТЦК?
Если гражданин не платит штраф за нарушение правил воинского учета в течение 15 дней и не оспаривает его в суде, территориальный центр комплектования и социальной поддержки имеет право передать постановление в исполнительную службу.
После этого запускается процедура принудительного взыскания, которая предусматривает значительно более жесткие последствия. В частности, сумма штрафа автоматически возрастает, ведь добавляется исполнительный сбор в размере 10% и другие расходы, связанные с производством.
Кроме финансовой нагрузки, человек может столкнуться с рядом ограничений. Исполнительная служба имеет право накладывать арест на банковские счета, имущество, а также применять другие меры воздействия.
После передачи дела к исполнителям последствия могут быть довольно ощутимыми для нарушителя. В частности, речь идет о:
- аресте банковских счетов и фактической блокировке карт;
- аресте движимого и недвижимого имущества;
- ограничении права управления транспортными средствами;
- принудительном списании средств со счетов.
Важно, что такие меры могут применяться довольно быстро после открытия исполнительного производства.
Какие нарушения чаще всего приводят к штрафам?
Самыми распространенными основаниями для наложения штрафов являются нарушения правил воинского учета. В частности, это касается:
- несвоевременного обновления персональных данных (изменение места жительства, работы, семейного положения или образования без уведомления ТЦКСП в 7-дневный срок);
- неявки по повестке для уточнения учетных данных;
- непрохождения военно-врачебной комиссии по мобилизационному распоряжению;
- нарушение правил постановки на учет, в частности после достижения 17-летнего возраста или после освобождения из мест лишения свободы;
- отсутствия регистрации в ТЦКСП для внутренне перемещенных лиц.
Также они могут накладываться и за другие нарушения законодательства в сфере воинского учета.
Информация о штрафе может поступать разными способами. Чаще всего граждане узнают об этом через: мобильное приложение Резерв+, представителей групп оповещения, во время проверки документов работниками Национальной полиции, когда лицо уже внесено в соответствующие базы.
В некоторых случаях человек может узнать о штрафе уже на этапе исполнительного производства, когда начинаются ограничения.
Можно ли избежать наказания за неуплату штрафа?
Неуплата штрафов за нарушение воинского учета может иметь значительно более серьезные последствия, чем просто финансовое наказание. Речь идет о реальных ограничениях, которые влияют на повседневную жизнь – от блокировки банковских счетов до потери права управления автомобилем.
Закон предусматривает возможность обжалования штрафа в суде. Если лицо подает иск, это приостанавливает отсчет 15-дневного срока на уплату до момента принятия решения судом.
Впрочем, важно учитывать, что именно подача иска не останавливает автоматически применение мер исполнительной службы. Чтобы избежать ареста счетов или других ограничений, необходимо отдельно обращаться в суд с соответствующим ходатайством.