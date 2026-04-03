Арест счетов и имущества: чем может закончиться неуплата штрафов ТЦК

В Украине усиливается контроль за соблюдением правил воинского учета, а неуплата штрафов может иметь серьезные последствия. Уже через 15 дней после вынесения постановления дело может перейти в исполнительную службу.

Это означает не только удвоение суммы, но и возможное блокирование счетов и другие ограничения. Об этом сообщает Ровенский ТЦК и СП.

Что происходит, если не оплатить штраф от ТЦК?

Если гражданин не платит штраф за нарушение правил воинского учета в течение 15 дней и не оспаривает его в суде, территориальный центр комплектования и социальной поддержки имеет право передать постановление в исполнительную службу.

После этого запускается процедура принудительного взыскания, которая предусматривает значительно более жесткие последствия. В частности, сумма штрафа автоматически возрастает, ведь добавляется исполнительный сбор в размере 10% и другие расходы, связанные с производством.

Кроме финансовой нагрузки, человек может столкнуться с рядом ограничений. Исполнительная служба имеет право накладывать арест на банковские счета, имущество, а также применять другие меры воздействия.

После передачи дела к исполнителям последствия могут быть довольно ощутимыми для нарушителя. В частности, речь идет о:

аресте банковских счетов и фактической блокировке карт;

аресте движимого и недвижимого имущества;

ограничении права управления транспортными средствами;

принудительном списании средств со счетов.

Важно, что такие меры могут применяться довольно быстро после открытия исполнительного производства.

Какие нарушения чаще всего приводят к штрафам?

Самыми распространенными основаниями для наложения штрафов являются нарушения правил воинского учета. В частности, это касается:

несвоевременного обновления персональных данных (изменение места жительства, работы, семейного положения или образования без уведомления ТЦКСП в 7-дневный срок);

неявки по повестке для уточнения учетных данных;

непрохождения военно-врачебной комиссии по мобилизационному распоряжению;

нарушение правил постановки на учет, в частности после достижения 17-летнего возраста или после освобождения из мест лишения свободы;

отсутствия регистрации в ТЦКСП для внутренне перемещенных лиц.

Также они могут накладываться и за другие нарушения законодательства в сфере воинского учета.

Информация о штрафе может поступать разными способами. Чаще всего граждане узнают об этом через: мобильное приложение Резерв+, представителей групп оповещения, во время проверки документов работниками Национальной полиции, когда лицо уже внесено в соответствующие базы.

В некоторых случаях человек может узнать о штрафе уже на этапе исполнительного производства, когда начинаются ограничения.

Можно ли избежать наказания за неуплату штрафа?