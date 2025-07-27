В каких случаях прибегают к таким санкциям рассказала адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Актум" Елена Хоменко в комментарии РБК-Украина, передает 24 Канал.

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Могут ли конфисковать имущество?

Как сообщила адвокат Елена Хоменко, за нарушение требований мобилизации, в частности за неявку на уточнение учетных данных или прохождение ВВК, военнообязанным украинцам грозят штрафы в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

Нарушитель имеет 15 дней на уплату штрафа. Если он просрочил этот период – размер штрафа удваивается. Впоследствии могут быть применены другие санкции.

В рамках исполнительного производства, если сумма долга достигает более 165 тысяч гривен (имеют место несколько штрафов), то в таком случае в 2025 году государственный исполнитель имеет право арестовывать и выставлять имущество на продажу,

– объяснила адвокат.

Среди других санкций возможно также блокирование банковских счетов или лишение водительских прав, однако каждое из этих решений принимается судом.

Юрист проверила количество соответствующих судебных решений. По ее данным, с начала 2025 года рассматривали 59 дел о лишении прав из-за нарушения воинского учета. По девяти из них уже вынесено решение, остальные еще рассматриваются.

Основную часть дел составляют обжалования штрафов за необновление данных или неявку по повестке.

Ранее сообщалось, мужчинам начали поступать сообщения в приложение Резерв+ о якобы штрафах за необновление данных. Из-за этого многие обратились в ТЦК, что повлекло значительные очереди.