Сколько людей в розыске за необновленные данные и будут ли массовые штрафы

С начала полномасштабного вторжения ТЦК составили более 180 тысяч админпротоколов на нарушителей воинского учета. Сообщений о розыске насчитывается около 400 тысяч.

Однако с начала 2024 года ТЦК передали для принудительного взыскания с должников только 11 798 штрафов. Адвокаты и юристы отмечают, что военкоматы не способны оштрафовать всех, кто не обновил данные.

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Штрафы за необновление данных

Как отметил юрист Роман Лихачев, в Украине есть около 5 – 6 миллионов годных к службе лиц. Даже с учетом тех, кто обновил данные, на оформление штрафов всем нарушителям "надо будет десятки, если не сотни лет".

По моему мнению, вопрос не в способности судебной системы по рассмотрению штрафов, ведь далеко не все правонарушители, зная, что они действительно нарушили закон, пойдут в суд для обжалования штрафа. Вопрос больше в способности ТЦК выписать эти штрафы,

– прокомментировал адвокат и юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин.

Верховная Рада увеличила срок наложения штрафа до 1 года, однако для этого процесса нужно пройти ряд процессов. В то же время сумма штрафа увеличит нагрузку на суды, поскольку больше людей попытаются обжаловать решение. К тому же неизвестно, способны ли ТЦК составлять такие материалы вовремя.