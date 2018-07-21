Штрафы до 17 тысяч гривен: правительство начало проверять перевозчиков
После обострения на украинских дорогах чиновники приступили к работе. В Правительстве заявили, что теперь будут более тщательно проверять лицензии перевозчиков и техническое состояние автобусов.
Если обнаружат, что общественный транспорт переоборудован с грузового на пассажирский, то владельцу придется уплатить штраф 17 тысяч гривен и еще и останется без разрешения на работу.
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"В большинстве это зависит не от водителей, а от качества дорог, разметок на них и дорожных знаков. Я всегда обращаю внимание на чем я еду и кто за рулем", – сказал пассажир маршрутки Богдан.
Штрафовать в первую очередь тех, у кого транспортные средства будут в ненадлежащем состоянии или будут проблемы с лицензиями.
Стараюсь ездить поездами, но они редко ходят, поэтому езжу маршрутками. Страшно, когда водитель не соблюдает правила дорожного движения. В основном я пользуюсь услугами одной компании, которой доверяю,
– рассказала пассажирка маршрутки Алена.
Только за последние три месяца правоохранители обнаружили почти 30 тысяч нарушений правил движения и перевозки пассажиров. А из 187 тысяч проверенных маршруток – три тысячи оказались неисправными. Однако, эксперты, к угрозам чиновников относятся скептически. Говорят, что штрафовать и проверять обещают каждый раз после серьезной аварии.
Никто не мешал эти штрафы накладывать. И они не накладывали почему-то, а ответ на это – это тотальная коррупция в этой сфере. Кроме того большая проблема – это старый парк всех этих перевозчиков, это вопрос таможенного контроля и юридическо-технический. Уже несколько лет не внедряется автоматическая система фиксации правонарушений,
– сказал юрист Лаврентий Царук.
Напомним, в Николаевской области утром 20 июля в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и микроавтобуса погибли пять человек, и еще более десятка госпитализированы.
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