Штрафи до 17 тисяч гривень: уряд почав перевіряти перевізників

Після загострення на українських дорогах чиновники взялися до роботи. В Уряді заявили, що тепер ретельніше перевірятимуть ліцензії перевізників та технічний стан автобусів.

Якщо виявлять, що громадський транспорт переобладнаний з вантажного на пасажирський, то власнику доведеться сплатити штраф 17 тисяч гривень та ще й залишеться без дозволу на роботу.

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"У більшості це залежить не від водіїв, а від якості доріг, мітки на них та дорожніх знаків. Я завжди звертаю увагу на чому я їду і хто за кермом", – сказав пасажир маршрутки Богдан.

Штрафуватимуть в першу чергу тих, у кого транспортні засоби будуть у неналежному стані або будуть проблеми з ліцензіями.

Намагаюся їздити поїздами, але вони рідко ходять, тому їжджу маршрутками. Страшно, коли водій не дотримується правил дорожнього руху. В основному я користуюся послугами однієї компанії, якій довіряю,

– розповіла пасажирка маршрутки Альона.

Нагадаємо, у Миколаївській області вранці 20 липня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажівки та мікроавтобусу загинули п’ятеро осіб, та ще понад десяток госпіталізовані.