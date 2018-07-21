18:09
21 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
23°C 18°C
  • неділя
    24°C 18°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Макаронна фабрика росіян. Кістка від Путіна
Вєсті Кремля
20:58, 20 липня
Вєсті.UA. Біда червоного Петі. Поповнення ТОП-блогерів
Вєсті.UA
19:22, 20 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Штрафи до 17 тисяч гривень: уряд почав перевіряти перевізників

78 Читать новость на русском

Після загострення на українських дорогах чиновники взялися до роботи. В Уряді заявили, що тепер ретельніше перевірятимуть ліцензії перевізників та технічний стан автобусів.

Якщо виявлять, що громадський транспорт переобладнаний з вантажного на пасажирський, то власнику доведеться сплатити штраф 17 тисяч гривень та ще й залишеться без дозволу на роботу.

Читайте також: На Миколаївщині сталася жахлива ДТП, багато загиблих: фото з місця аварії

"У більшості це залежить не від водіїв, а від якості доріг, мітки на них та дорожніх знаків. Я завжди звертаю увагу на чому я їду і хто за кермом", – сказав пасажир маршрутки Богдан.

Штрафуватимуть в першу чергу тих, у кого транспортні засоби будуть у неналежному стані або будуть проблеми з ліцензіями.

Намагаюся їздити поїздами, але вони рідко ходять, тому їжджу маршрутками. Страшно, коли водій не дотримується правил дорожнього руху. В основному я користуюся послугами однієї компанії, якій довіряю,
– розповіла пасажирка маршрутки Альона.

Нагадаємо, у Миколаївській області вранці 20 липня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажівки та мікроавтобусу загинули п’ятеро осіб, та ще понад десяток госпіталізовані.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Транспорт Штрафи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України
сьогодні, 12:59 Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України
284
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Меми тижня: дрон у Раді, Тимошенко в туфлях з власної шкіри та шаленство за покемонами
 17 липня 2016 , 19:58 1
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук