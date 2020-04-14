Штрафы за нарушение карантина: куда идут деньги

С 6 апреля в Украине усилили ограничения, введенные на время карантина – по меньшей мере до 24 апреля. За нарушение правил, кроме уголовной ответственности (арест), предусмотрена и административная – штрафы от 17 до 32 тысяч гривен. Куда пойдут эти деньги?

В Министерстве финансов Украины сайта 24 канала рассказали, что деньги от штрафных санкций поступают в местные бюджеты.

Все местные бюджеты являются самостоятельными и обеспечиваются закреплением за ними соответствующих источников доходов и правом местных органов власти определять направления использования бюджетных средств,

– пояснили в ведомстве.

Также в Минфин уточнили, что местные советы наделены правом самостоятельно и независимо друг от друга рассматривать и утверждать собственные бюджеты.

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По данным МВД Украины, по состоянию на 13 апреля из-за нарушения карантина открыто 56 уголовных производств и составлено 6 042 админпротоколы. В суд уже направлено 5 840 из них.

Среди уголовных производств, 30 открыто по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) и 26 связаны с нарушением карантинных мероприятий. За нарушение правил самоизоляции составлено 357 административных протоколов.

Больше всего правонарушений зафиксировано в:

Днепропетровской области – 1 008,

Киеве – 791,

Львовской области – 453,

Запорожской области – 398,

Одесской области – 303,

Харьковской области – 301.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала