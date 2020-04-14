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      Штрафы за нарушение карантина: куда идут деньги

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      На что тратить деньги решат в местных советах / Фото pixabay

      С 6 апреля в Украине усилили ограничения, введенные на время карантина – по меньшей мере до 24 апреля. За нарушение правил, кроме уголовной ответственности (арест), предусмотрена и административная – штрафы от 17 до 32 тысяч гривен. Куда пойдут эти деньги?

      В Министерстве финансов Украины сайта 24 канала рассказали, что деньги от штрафных санкций поступают в местные бюджеты.

      Все местные бюджеты являются самостоятельными и обеспечиваются закреплением за ними соответствующих источников доходов и правом местных органов власти определять направления использования бюджетных средств,
      – пояснили в ведомстве.

      Также в Минфин уточнили, что местные советы наделены правом самостоятельно и независимо друг от друга рассматривать и утверждать собственные бюджеты.

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      По данным МВД Украины, по состоянию на 13 апреля из-за нарушения карантина открыто 56 уголовных производств и составлено 6 042 админпротоколы. В суд уже направлено 5 840 из них.

      Среди уголовных производств, 30 открыто по ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) и 26 связаны с нарушением карантинных мероприятий. За нарушение правил самоизоляции составлено 357 административных протоколов.

      Больше всего правонарушений зафиксировано в:

      • Днепропетровской области – 1 008,
      • Киеве – 791,
      • Львовской области – 453,
      • Запорожской области – 398,
      • Одесской области – 303,
      • Харьковской области – 301.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Штрафы
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