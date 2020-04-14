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      Штрафи за порушення карантину: куди підуть гроші

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      На що витрачати гроші вирішать у місцевих радах / Фото pixabay

      Із 6 квітня в Україні посилили обмеження, введені на час карантину – щонайменше до 24 квітня. За порушення правил, окрім кримінальної відповідальності (арешт), передбачена і адміністративна – штрафи від 17 до 32 тисяч гривень. Куди підуть ці гроші?

      У Міністерстві фінансів України сайту 24 каналу розповіли, що гроші від штрафних санкцій надходять до місцевих бюджетів.

      Усі місцеві бюджети є самостійними і забезпечуються закріпленням за ними відповідних джерел доходів та правом місцевих органів влади визначати напрями використання бюджетних коштів,
      – пояснили у відомстві.

      Також у Мінфін уточнили, що місцеві ради наділені правом самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати власні бюджети.

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      За даними МВС України, станом на 13 квітня через порушення карантину відкрито 56 кримінальних проваджень і складено 6 042 адмінпротоколи. До суду вже направлено 5 840 з них.

      Серед кримінальних проваджень, 30 відкрито за ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) та 26 пов’язані з порушенням карантинних заходів. За порушення правил самоізоляції складено 357 адміністративних протоколів.

      Найбільше правопорушень зафіксовано у:

      • Дніпропетровській області – 1 008,
      • Києві – 791,
      • Львівській області – 453,
      • Запорізькій області – 398,
      • Одеській області – 303,
      • Харківській області – 301.

      Нові карантинні обмеження інфографіка 24 канал
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Штрафи
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