Штрафи за порушення карантину: куди підуть гроші

Із 6 квітня в Україні посилили обмеження, введені на час карантину – щонайменше до 24 квітня. За порушення правил, окрім кримінальної відповідальності (арешт), передбачена і адміністративна – штрафи від 17 до 32 тисяч гривень. Куди підуть ці гроші?

У Міністерстві фінансів України сайту 24 каналу розповіли, що гроші від штрафних санкцій надходять до місцевих бюджетів.

Усі місцеві бюджети є самостійними і забезпечуються закріпленням за ними відповідних джерел доходів та правом місцевих органів влади визначати напрями використання бюджетних коштів,

– пояснили у відомстві.

Також у Мінфін уточнили, що місцеві ради наділені правом самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати власні бюджети.

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За даними МВС України, станом на 13 квітня через порушення карантину відкрито 56 кримінальних проваджень і складено 6 042 адмінпротоколи. До суду вже направлено 5 840 з них.

Серед кримінальних проваджень, 30 відкрито за ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) та 26 пов’язані з порушенням карантинних заходів. За порушення правил самоізоляції складено 357 адміністративних протоколів.

Найбільше правопорушень зафіксовано у:

Дніпропетровській області – 1 008,

Києві – 791,

Львівській області – 453,

Запорізькій області – 398,

Одеській області – 303,

Харківській області – 301.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу