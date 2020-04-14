Штрафи за порушення карантину: куди підуть гроші
Із 6 квітня в Україні посилили обмеження, введені на час карантину – щонайменше до 24 квітня. За порушення правил, окрім кримінальної відповідальності (арешт), передбачена і адміністративна – штрафи від 17 до 32 тисяч гривень. Куди підуть ці гроші?
У Міністерстві фінансів України сайту 24 каналу розповіли, що гроші від штрафних санкцій надходять до місцевих бюджетів.
Усі місцеві бюджети є самостійними і забезпечуються закріпленням за ними відповідних джерел доходів та правом місцевих органів влади визначати напрями використання бюджетних коштів,
– пояснили у відомстві.
Також у Мінфін уточнили, що місцеві ради наділені правом самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати власні бюджети.
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За даними МВС України, станом на 13 квітня через порушення карантину відкрито 56 кримінальних проваджень і складено 6 042 адмінпротоколи. До суду вже направлено 5 840 з них.
Серед кримінальних проваджень, 30 відкрито за ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) та 26 пов’язані з порушенням карантинних заходів. За порушення правил самоізоляції складено 357 адміністративних протоколів.
Найбільше правопорушень зафіксовано у:
- Дніпропетровській області – 1 008,
- Києві – 791,
- Львівській області – 453,
- Запорізькій області – 398,
- Одеській області – 303,
- Харківській області – 301.
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу
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