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      Штрафы за ввоз авто на еврономерах в Украине: когда заработает закон

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      Когда в Украине начнут штрафовать за нарушения срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита
      Когда в Украине начнут штрафовать за нарушения срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита / Фото из свободных источников

      Украинская полиция сможет останавливать автомобили с иностранной регистрацией для проверки условий их ввоза в страну через 180 дней после того, как вступит в силу закон о растаможке таких авто.

      Об этом рассказала председатель комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, сообщает "РБК-Украина".

      24 канал сообщал, что 8 ноября Верховная Рада приняла закон, который предусматривает штрафы за нарушение срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита.

      Южанина отметила, что в законе подробно расписана процедура проверки авто с иностранной регистрацией. Так, патрульные будут проверять, соответствует ли управление автомобилем действующему закону.

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      Они начнут останавливать автомобили для проверки через 180 дней после введения в действие закона. Полицейские имеют право остановить любой автомобиль на европейской регистрации по поводу того, что таким автомобилем может управлять гражданин Украины. Тут и наступает административная ответственность, которая накладывается именно Нацполицией,
      – пояснила нардеп.

      Она добавила, что таможенники, пограничники и полиция будут иметь доступ к общей базе автомобилей, которые были ввезены на территорию Украины.

      "Мы создаем единую информационную базу по автомобилям, которые помещаются в таможенный режим временного ввоза или транзита. Этим проектом закона мы вносим изменения в законодательство для того, чтобы остановка такого автомобиля патрульным полицейским стала возможной", – пояснила Южанина.

      Напомним, что 8 ноября Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможивания в Украине автомобилей на европейской регистрации. Однако владельцев авто на еврономерах не удовлетворил одобренный закон и они продолжили свои протесты.

      Теги: Новости Украины Законодательство Авто на еврономерах Новости политики Полиция Авто Штрафы Транспорт
      Источник: 24 Канал
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