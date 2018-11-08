Штрафи за ввезення авто на єврономерах в Україну: коли запрацює закон

Українська поліція зможе зупиняти автомобілі з іноземною реєстрацією для перевірки умов їх ввезення у країну через 180 днів після того, як набуде чинності закон про розмитнення таких авто.

Про це розповіла голова комітету парламенту з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, повідомляє "РБК-Україна".

24 канал повідомляв, що 8 листопада Верховна Рада схвалила закон, який передбачає штрафи за порушення терміну перебування авто на єврономерах у режимі транзиту.

Южаніна наголосила, що в законі детально розписана процедура перевірки авто з іноземною реєстрацією. Так, патрульні перевірятимуть, чи відповідає керування автомобілем чинному закону.

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Вони почнуть зупиняти автомобілі для перевірки через 180 днів після введення дії закону. Поліцейські мають право зупинити будь-який автомобіль на європейській реєстрації з приводу того, що таким автомобілем може керувати громадянин України. Тут і настає адміністративна відповідальність, яка накладається саме Нацполіцією,

– пояснила нардеп.

Вона додала, що митники, прикордонники та поліція матимуть доступ до спільної бази автомобілів, які були ввезені на територію України.

"Ми створюємо єдину інформаційну базу щодо автомобілів, які поміщаються у митний режим тимчасового ввезення чи транзиту. Цим проектом закону ми вносимо зміни до законодавства для того, щоб зупинка такого автомобіля патрульним поліцейським стала можливою", – пояснила Южаніна.

Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах на задовольнив схвалений закон і вони продовжили свої протести.