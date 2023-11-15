Танки и более сотни спецназовцев: Израиль проводит операцию в крупнейшей больнице Сектора Газа
Источник:Армия обороны Израиля
Израильские солдаты и техника зашли на территорию больницы "Аль-Шифа". Ранее США заявили, что в подвалах заведения расположен самый большой командный пункт боевиков.
ЦАХАЛ утверждает, что накануне предупредил власти в Секторе Газа о проведении операции в больнице Шифа, если боевики в течение 12 часов не перестанут использовать ее как свой тайник. Кроме того, военные заявляют, что организовали массовую эвакуацию людей из госпиталя.
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Что происходит в Шифа
Операция ЦАХАЛ в госпитале началась ночью. По словам очевидцев, на территории заведения находятся танки и не менее сотни спецназовцев. Так, говорят, что из здания была слышна интенсивная стрельба и постоянные взрывы.
По состоянию на 5:20, корреспондент телеканала Al Jazeera сообщил с места, что в главном дворе "Аль-Шифа" стоят израильские танки, а солдаты израильской армии зашли в один из корпусов больницы.
Сообщений о каких-то стычках и стрельбе внутри здания пока нет. Солдаты ЦАХАЛ обыскивают подвалы госпиталя, они уверены, что там расположен один из крупнейших штабов ХАМАС.
Боевики в свою очередь отрицают, что используют своих людей как живой щит. Они заранее обвинили США, предоставившие Израилю информацию о том, что в подвале госпиталя могут находиться террористы, и тем самым давая "зеленый свет" на штурм больницы.
Белый дом призвал воздержаться от стрельбы в Шифа
Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме США заявил, что его страна – против авиаударов по больнице и стрельбе внутри комплекса.
Мы не поддерживаем удары по больнице с воздуха и мы не хотели бы видеть перестрелку в больнице, где под огонь попадут невинные люди, беспомощные люди, больные люди, пытающиеся получить медицинскую помощь,
– сказал чиновник.
Сколько человек может быть в госпитале
Сколько гражданских находится на территории больницы "Аль-Шифа", точно не известно. Накануне ВОЗ заявила, что там – около 700 пациентов, 400 человек персонала и 300 тысяч местных жителей, которые скрываются от боевых действий, следовательно, всего – 4100 человек.
ХАМАС объявил, что в "Аль-Шифа" находятся не менее 2300 человек.
Напомним, ЦАХАЛ предупредил, что перед началом операции в госпитале открыл коридор для выхода гражданских лиц.
Противостояние Израиля и ХАМАС: последние новости
- ЦАХАЛ продолжает проводить наземную операцию в Секторе Газа. 13 ноября Израиль заявил, что ХАМАС потерял контроль над Газой, боевики убегают. С севера анклава террористы перемещаются на юг.
- Ранее Армия обороны Израиля заявила о готовности эвакуировать младенцев из крупнейшей больницы в Секторе Газы - "Аль-Шифа". Она утверждала, что боевики не разрешают гражданским эвакуироваться и используют их как живой щит. По словам спикера ЦАХАЛ, сотрудники госпиталя сами просили военных эвакуировать младенцев.