Штурм оккупантов возле Новолуганского и Спорного: боевые действия продолжаются

Российские захватчики пытаются наступать на ряде направлений на Востоке Украины. В частности, на Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия.

Бои еще продолжаются

Войска агрессора не оставляют попыток продвинуться в направлении населенных пунктов Новолуганское и Спорное. Такую актуальную информацию о российском вторжении по состоянию на утро 5 июля 2022 года рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Там подчеркнули, что боевые действия на этих направлениях еще продолжаются. Враг использует авиацию и артиллерийский огонь.

В частности, оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы таких населенных пунктов:

Кодема,

Новолуганское,

Покровское,

Берестово,

Спорное,

Ивано-Дарьевка.

А также ударили ракетами недалеко от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов.

Штурм оккупантов

Благодаря артиллерии и авиации агрессор возобновил штурмовые действия возле Новолуганского и Спорного. В первом пока продолжаются боевые действия, об успехах врага не сообщали. Однако в сторону Спорного враг несколько продвинулся, там тоже идет бой.

ВСУ отразили штурм врага в районе Долины

Тем временем российские захватчики штурмовали Долину в Донецкой области. Однако украинские защитники откинули врага.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают плодотворно работать. Они "бьют" по запасам и скоплениям захватчиков.

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