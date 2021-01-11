Политическое будущее президента-подстрекателя под вопросом. От Трампа отрекаются недавние соратники-республиканцы, его аккаунты в соцсетях заблокированы, а ему самому грозит досрочное смещение с поста.

Михаил Дубинянский эксклюзивно для сайта 24 канала.

Мир экстремальной политики в США

О своеобразной "украинизации" Соединенных Штатов Америки можно было говорить еще год назад, когда наши страны переживали Ukrainegate с участием Трампа и Зеленского. По мере того, как в 2020-м внутриполитическая ситуация в США ухудшалась, нарастало и сходство между некогда образцовой заокеанской демократией и проблемной Украиной.

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Вишенкой на торте оказалось вторжение воинствующих трампистов в Капитолий. Коллективный Антимайдан тут же принялся сравнивать произошедшее с Майданом, отпуская злорадные комментарии. Хотя чисто эстетически захват Капитолия напоминает не Майдан, а скорее действия антимайдановцев во время печально известной "русской весны".

Так или иначе, Соединенные Штаты вступили в мир экстремальной политики, непривычный для современных американцев, но хорошо знакомый нам. Для происходящего за океаном трудно найти аналогии в новейшей истории США – зато соответствующие параллели с легкостью обнаруживаются в недавней истории Украины.

Вплоть до 6 января казалось, что проигравший Дональд Трамп повторит судьбу Януковича в 2004-м и Порошенко в 2019-м. Потерпев поражение в расколотой надвое стране, оба деятеля остались неотъемлемой частью украинского политического пейзажа. Они стали живым напоминанием о прошедшей электоральной битве, живым ориентиром для недовольных, живым воплощением мечты о реванше. Причем Виктор Федорович к реваншу действительно пришел, а Петр Алексеевич продолжает на него надеяться.

Что общего у Трампа и Януковича?

Временами создавалось впечатление, что и 45-й президент США уже смирился с поражением. Что, крича о подтасовке выборов, он не рассчитывает воспрепятствовать приходу Байдена в Белый дом, а лишь готовит почву для будущего реванша. Дискредитация чужой победы, эмоциональная мобилизация собственного электората, подрыв доверия к новой администрации: все это сулило уходящему Трампу неплохие шансы на выборах 2024 года.

Но случился захват Капитолия, и теперь политическое будущее президента-подстрекателя под вопросом. От него отрекаются недавние соратники-республиканцы, его аккаунты в соцсетях заблокированы, а ему самому грозит досрочное смещение с поста.

Все это начинает напоминать Януковича образца 2014, зашедшего слишком далеко и в результате выброшенного из украинской политики. Подобно тогдашнему ВФЯ, президент Трамп выглядит уже не спорным лидером, а врагом своей страны, против которого хороши любые средства.

Беспрецедентный для США штурм парламента оправдывает беспрецедентные меры, направленные на вытеснение 45-го президента из политической жизни. Точно так же шокировавшее Украину насилие "Беркута" обернулось из ряда вон выходящим смещением Виктора Януковича.

При этом реакция сторонников Трампа совпадает с настроениями нашего Антимайдана. Часть трампистов уверена, что их вождя подставили, и захват Капитолия стал чужой провокацией. А другая часть, наоборот, обижена на президента, малодушно осудившего штурм и отказавшегося от дальнейшей борьбы. Поневоле вспоминается 2014 год, когда антимайдановцы называли попытку зачистки Майдана провокацией против Януковича – и одновременного ругали Януковича за трусость и неспособность разогнать Майдан…

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Что ж, возможно, победившая Америка добьет Дональда Трампа: пусть не выгнав его в Ростов, но, во всяком случае, отстранив от активной политической деятельности. Вот только как быть с побежденными, но не сдавшимися трампистами? С теми, кто никогда не примет новую американскую реальность? В конце концов, коллективный Антимайдан пережил и отстранение Януковича, и последующие события, продолжая исходить желчью и семь лет спустя.