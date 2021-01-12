Забавно наблюдать за тем, как бывшие соратники Виктора Януковича выстраивают не надевающиеся ни на какую голову аналогии между протестами на Майдане и волнениями под Капитолием.

Конечно, все протесты по форме чем-то схожи. Сталинские тройки отдаленно тоже чем-то напоминают суд присяжных. Но все-таки, есть нюансы).

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Чем протесты в США и Майдан отличаются

Во-первых, людей под Капитолием поощрял и возглавлял лично действующий президент страны, имеющий всю полноту власти и руководствовавшийся единственной целью – эту власть сохранить.

В то время, как и Оранжевая революция и Евромайдан были оппозиционными к действующей власти, а люди, вышедшие на улицу, не только не имели поддержки со стороны власти, а подвергались насилию и преследованиям. В этом смысле протест под Капитолием – это скорее американский вариант антимайдана и титушек, которых организовывала, финансировала и защищала команда Виктора Януковича и его администрации.

Во-вторых, и это причина, по которой у протестов в Вашингтоне нет и не было никакой перспективы, люди вышедшие под Капитолий преследовали одну единственную цель – вернуть Дональда Трампа. Подчеркну, протестующих интересовала не победа какой-либо партии или идеологии, а одного конкретного политика, утратившего поддержку и своей партии, и своего ближайшего окружения.

Акции под Капитолием официально и открыто не поддержал ни один республиканец, а вице-президент Майкл Пенс признал победу демократов еще до окончания протестов.

Евромайдан же случился как реакция на отказ Виктора Януковича, его партии и администрации выполнить публично (!) взятые на себя обязательства и подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Это не был поход под чьим-то флагом или за чью-то победу. Речь шла о том, куда повернет страна.

Ну и уже если говорить о механике процесса, в Киеве протестующие не захватывали здание парламента. Ни во время Евромайдана, ни тем более во время Оранжевой революции, когда и у нас решался результат президентских выборов.

Напомню, в декабре 2013-го размещение людей в зданиях вокруг Майдана произошло спустя три недели после начала протестов и нападения силовиков. И это было не в теплом Вашингтоне, а в зимнем Киеве при минусовой температуре, по колено в снегу.

Единственное, что во всей этой истории удивляет – это неготовность полиции, нацгвардии, армии и спецслужб США к такому повороту событий. В этом смысле, наши, конечно, более подготовлены и изворотливы – отряды титушек на улицах Киева действовали намного раньше и решительнее Беркута и внутренних войск. Можно предложить обмен опытом, но боюсь, не поймут. Слабаки.

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Продолжим "параллели": оцените разницу

Министерство обороны США опубликовало подробное разъяснение действий Национальной гвардии и Пентагона во время протестов 6 января – с поминутной хронологией и указанием всех должностных лиц, которые приняли решение привлечь силовиков к событиям у Капитолия.

Что важно, документ подготовила и опубликовала канцелярия действующего министра обороны, которого назначал лично Дональд Трамп. А трое высокопоставленных чиновника в руководстве силовых структур, в том числе, начальник полиции Капитолия, уже подали в отставку.

Для тех, кто продолжает настаивать, что протесты в столице США ничем не отличаются от Евромайдана, напомню, что мы до сих пор не знаем, кто конкретно в окружении Виктора Януковича давал приказ разгонять студентов в ночь с 30 ноября на 1 декабря, а в последствии – вывести на улицы внутренние войска, Беркут и неопознанных снайперов.

Все четыре месяца Евромайдана Виктор Янукович и его окружение трусливо молчали и переводили стрелки; глава МВД Виталий Захарченко, начальник милиции Киева, руководитель внутренних войск и Беркута – все оставались на своих должностях до последних дней Евромайдана, а затем бежали из страны.

Видимо, были очень уверены в своей правоте и законности своих действий.

Но вернемся к Штатам.

Если верить хронологии событий, планы по привлечения Нацгвардии и возможной потребности в подкреплении со стороны военных разрабатывались как минимум с 31 декабря 2020 года.

Дональд Трамп не только знал о том как и каким силами будут обеспечивать правопорядок в Вашингтоне, но и лично дал согласие на привлечение Нацгвардии и дополнительного подкрепления со стороны Пентагона.

Это решение было принято президентом на совещании с руководителями силовиков 3 января – ровно за три дня до того, как Дональд Трамп призвал протестующих идти на Капитолий.

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Оказалось, не только меня удивили действия полиции и спецслужб в тот день. За три дня до того, как протестующие ворвались в Капитолий, руководство Минобороны дважды обращалось к полиции Капитолия с предложением о помощи, но оба раза получало отказ. И только когда толпа уже была на ступеньках Конгресса, полиция запросила подкрепление. С чем были связаны такие действия полиции, неизвестно, но, повторюсь, пока этот факт расследуется, начальник полиции Капитолия уже подал в отставку.

Источник: Facebook