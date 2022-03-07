Наши военные сбили вражеский самолет Ми-8. Его штурман находится в плену, у него серьезно обгорело лицо, он в больнице.

К теме СБУ поймала целое подразделение боевиков в Донецкой области

Призывает уходить из Украины

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что теперь захватчик просит своих сослуживцев прекратить войну.

Он также обращается ко всем россиянам. А еще призывает других российских оккупантов покинуть Украину.

Захватчик просит прекратить войну: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!