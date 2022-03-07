Наші військові збили ворожий літак Мі-8. Його штурман перебуває в полоні, у нього серйозно обгоріло обличчя, він в лікарні.

До теми СБУ спіймала цілий підрозділ бойовиків у Донецькій області

Закликає йти з України

Радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що тепер загарбник просить своїх товаришів по служби припинити війну.

Він також звертається до всіх росіян. А ще закликає інших російських окупантів покинути Україну.

Загарбник просить припинити війну: дивіться відео



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