Павел Кириленко в прямом эфире телеканала Рада сообщил, что штурмы, обстрелы и авиаудары происходят с постоянной периодичностью.

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Несмотря на это, он акцентировал, что наши бойцы держатся. Известно, что они находятся в защищенных местах и ​​отвечают врагу – уничтожают живую силу и бронированную технику.

"Боевые действия продолжаются, но Мариуполь не полностью под контролем врага. Над Мариуполем – украинское знамя", – добавил Кириленко.

Напомним, что российские войска в Мариуполе сбрасывают на "Азовсталь" сверхтяжелые авиабомбы. В этот момент в его подземных укрытиях скрывается не менее 1000 гражданских.

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