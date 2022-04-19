Павло Кириленко у прямому ефірі телеканалу Рада повідомив, що штурми, обстріли та авіаудари відбуваються з постійною періодичністю.
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Попри це він акцентував, що наші бійці тримаються. Відомо, що вони перебувають у захищених місцях і надають відповідь ворогу – нищать живу силу та броньовану техніку.
"Бойові дії тривають, але Маріуполь не є повністю під контролем ворога. Над Маріуполем – український стяг", – додав Кириленко.
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