Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что для оккупантов будет "праздник", если один из 20 наемников доберется до определенного места. Кроме того, противник пытается осуществлять штурмы на различного вида технике.

Смотрите также Не продумали, – полковник запаса раскрыл, зачем россияне так рвутся в Днепропетровскую область

О бесчеловечных методах атак россиян на Востоке

По словам офицера артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж", тактика врага на поле боя остается неизменной – россияне продолжают максимально использовать людей как пушечное мясо. Резервы противника имеет большие, он их накапливает в дальних тылах. Здесь говорится и о технике, дроны, боеприпасы и тому подобное.

Враг накапливает много одноразовых наемников, которых использует вслепую: отправляет в штурмы малыми группами, то есть тактика просачивания, эти наемники не знают, куда идут. Отправляют как биороботов, большинство из них не доходит до линии соприкосновения,

– подчеркнул он.

Россияне возлагают надежды, что один из, например, 20 таких наемников доберется до определенного пункта назначения и закрепится на позиции, чтобы ожидать следующих указаний. Такую тактику оккупанты применяют по всей линии фронта на Востоке.

Важно! Привлекаем читателей присоединиться к сбору средств на тяжелые бомберы "Баба Яга" к 10-й годовщине Бригады "Рубеж". Благодаря им украинские военные имеют возможность нести тяжелые взрывчатки и уничтожать как можно больше оккупантов.

Он добавил, что враг также часто применяет ударные и разведывательные беспилотники. Кроме пехотных штурмов, пытается штурмовать и на мототехнике, бронетехнике. Огромные потери не останавливают противника.