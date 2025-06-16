Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що для окупантів буде "свято", якщо один з 20 найманців добереться до визначеного місця. Крім того, противник намагається здійснювати штурми на різного виду техніці.

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Про нелюдські методи атак росіян на Сході

За словами офіцера артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж", тактика ворога на полі бою залишається незмінною – росіяни продовжують максимально використовувати людей як гарматне м'ясо. Резерви противника має великі, він їх накопичує в дальніх тилах. Тут мовиться і про техніку, дрони, боєприпаси тощо.

Ворог накопичує багато одноразових найманців, яких використовує наосліп: відправляє в штурми малими групами, тобто тактика просочування, ці найманці не знають, куди ідуть. Відправляють як біороботів, більшість з них не доходить до лінії зіткнення,

– наголосив він.

Росіяни покладають надії, що один з, наприклад, 20 таких найманців добереться до певного пункту призначення та закріпиться на позиції, щоб очікувати наступних вказівок. Таку тактику окупанти застосовують по всій лінії фронту на Сході.

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Він додав, що ворог також часто застосовує ударні та розвідувальні безпілотники. Крім піхотних штурмів, намагається штурмувати і на мототехніці, бронетехніці. Шалені втрати не зупиняють противника.