Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант батальона БпЛА 93 ОМБр "Холодный Яр" Денис Кардаш, заметив, что среди оккупантов попадаются и больные. Зато россияне активно используют дроны и легкомоторную технику, которой подвозят личный состав для наступлений.

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Как россияне осуществляют штурмы?

Батальон БпЛА 93 ОМБр "Холодный Яр" держит оборону в Донецкой области, в районе Часового Яра. Там оккупанты продолжают попытки штурмов. По словам Кардаша, за штурм из большого количества только несколько россиян могут забежать в "ямку" и там накапливаться.

Идут (оккупантов – 24 Канал) много и не очень свежие. Ребята уже затянуты, бросают все, что возможно. Качество людей стало ниже. Есть больные, есть те, которые не хотят уходить. Однако бросают всех, кто есть,

– подчеркнул он.

Также враг использует дроны на оптоволокне для "охоты", поэтому эти беспилотники обычно есть в засадах. Если им удается найти позицию украинских военных, оккупанты используют другие дроны, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. Главный сержант батальона БпЛА 93 ОМБр "Холодный Яр" объяснил, что такая тактика врага усложнила логистику, но украинские силы ищут новые подходы и тоже меняют стратегию.

Относительно российской техники – сейчас враг ее почти не применяет для наступлений. Обычно оккупанты работают танками издалека или подвозят личный состав любым другим транспортным средством (авто или мотоциклами).

К слову, в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на Торецком направлении оккупанты совершили 13 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.