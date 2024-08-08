Кроме того, по переднему краю враг работает артиллерией, рассказал 24 Каналу офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко. Он отметил, что в целом тактика оккупантов не изменилась.

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Как происходят штурмы

Российские захватчики не прекращают обстрелов. Оккупационные подразделения, которые стоят напротив подразделений Сил обороны, пытаются продолжать продвигаться.

Преимущественно противник действует отделениями, малыми группами. Враг пытается использовать преимущества в количестве живой силы,

– сказал Назаренко.

По его словам, благодаря большой растительности россияне могут хорошо маскироваться. Относительно артиллерии, то враг предпочитает не маскировку, а инженерное оборудование.

Пушки и бронетехнику вкапывают чуть ли не в блиндажи и ведут огонь. На Восточном направлении россияне уже используют электросамокаты, электромотоциклы, баги,

– отметил офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж".

У россиян проблемы с беспилотниками

Российские оккупанты сейчас начали массово жаловаться на отечественные дроны. Мол, когда Владимир Путин решил, что нужно увеличивать количество беспилотников, то начало страдать качество. Резко увеличился процент заводского брака. Оккупантам даже приходится перепаивать БПЛА на поле боя, часть из них просто не взлетает. В то же время россияне жалуются, что у Вооруженных Сил Украины стало больше дронов.

Сложно говорить о количестве дронов, все зависит от того или иного направления. В любом случае нельзя недооценивать врага,

– отметил Назаренко.

По его словам, россияне каждый день перенимают опыт Сил обороны и быстро совершенствуют технологии. Поэтому украинским военным становится все труднее осуществлять логистику.