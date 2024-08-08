Крім того, по передньому краю ворог працює артилерією, розповів 24 Каналу офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. Він зауважив, що загалом тактика окупантів не змінилася.

До теми Ворог перекинув у район Вовчанська новий підрозділ: яка там ситуація

Як відбуваються штурми

Російські загарбники не припиняють обстрілів. Окупаційні підрозділи, які стоять навпроти підрозділів Сил оборони, намагаються продовжувати просуватися.

Переважно противник діє відділеннями, малими групами. Ворог намагається використовувати переваги в кількості живої сили,

– мовив Назаренко.

За його словами, завдяки великій рослинності росіяни можуть добре маскуватися. Щодо артилерії, то ворог надає перевагу не маскуванню, а інженерному обладнанню.

Гармати й бронетехніку вкопують ледве не в бліндажі й ведуть вогонь. На Східному напрямку росіяни вже використовують електросамокати, електромотоцикли, баги,

– зазначив офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж".

У росіян проблеми з безпілотниками

Російські окупанти зараз почали масово скаржитися на вітчизняні дрони. Мовляв, коли Владімір Путін вирішив, що потрібно збільшувати кількість безпілотників, то почала страждати якість. Різко збільшився відсоток заводського браку. Окупантам навіть доводиться перепаювати БпЛА на полі бою, частина з них просто не злітає. Водночас росіяни бідкаються, що у Збройних Сил України стало більше дронів.

Складно казати про кількості дронів, все залежить від того чи іншого напрямку. У будь-якому випадку не можна недооцінювати ворога,

– зауважив Назаренко.

За його словами, росіяни кожного дня переймають досвід Сил оборони й швидко вдосконалюють технології. Через це українським військовим стає дедалі важче здійснювати логістику.